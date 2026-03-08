3月8日、アダストリアみとアリーナで『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B1第24節GAME2が開催。名古屋ダイヤモンドドルフィンズが茨城ロボッツに大逆転勝利を収めた。 試合の立ち上がりは両者譲らず得点を重ね、互角の戦いを展開。続く第2クォーター、第3クォーターにはターンオーバーも多発し得点が伸び悩んだ名古屋D。茨城にロバート・フランクスを