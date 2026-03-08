2026年2月27日にリリースされたカプコンの人気サバイバルホラーシリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』が、世界的な盛り上がりを見せている。発売直後からPC版はSteamでシリーズ過去作を上回る同時接続プレイヤー数を記録し、販売本数も短期間で500万本を突破。単なる新作という枠を超え、シリーズの新たな代表作候補として多くのプレイヤーに認められているようだ。 （