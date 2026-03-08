バスケットボールやウエイトリフティングなど、さまざまなスポーツを体験できるイベントが岡山市北区で開かれました。 【画像をみる】バスケ・剣道・フェンシング・チアダンスなどに挑戦元気いっぱいの子どもたち 「重っ！無理やろ！」 今年で10回目を迎えた「おかやまスポーツフェスティバル」。岡山県スポーツ協会が毎年開いているもので、約30種類のスポーツを一度に楽しむことができるイベ