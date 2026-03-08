野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組の台湾対韓国戦が行われ、台湾は延長タイブレークの末、5―4で勝利した。台湾は1次ラウンドを2勝2敗で終えた。米国で行われる準々決勝への進出は、現段階では決まっていない。（編集：田中宏樹）