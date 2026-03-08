森下龍矢と大橋祐紀が所属するイングランドの古豪ブラックバーンが、現地３月７日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第36節で、ポーツマスとホームで対戦。１−１のドローに終わった。２月に１ゴール・３アシストをマークし、リーグの月間MVP候補にノミネートされるなど絶好調の森下は、この試合でも目に見える結果を残す。０−１で迎えた後半アディショナルタイム３分、右サイドでボールをキープすると