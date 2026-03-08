「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AirPods Pro 3MFHP4J/A（アップル）2位Soundcore P40iA3955N_1（Anker）3位AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載MXP93J/A（アップル）4位AirPods 4MXP63J/A（アップル）5位REDMI Buds 8 LiteM2539E1（Xiaomi）6位ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットWF-1000XM6