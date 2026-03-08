３月７日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第２節で、なでしこジャパンがインドと対戦した。初戦の台湾戦（２−０）から先発メンバーを大幅に入れ替えたなか、なでしこジャパンは立ち上がりから相手を圧倒。開始４分の山本柚月の先制ゴールを皮切りにゴールラッシュを披露する。前半だけで５点を奪えば、後半も６ゴールを加点し、終わってみれば11−０と大勝だった。衝撃のスコアで大勝