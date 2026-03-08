【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAの1st Tour『BORN TO BLOOM』が、3月7日の愛知公演よりスタート。新曲「Bad Girl」発表＆初パフォーマンスにファンも熱狂した。 ■新曲「Bad Girl」と共にHANAの7色の声がツアーでメッセージを届ける HANAがデビューしてから歩んできたすべてが凝縮された1st Tour「BORN TO BLOOM」はALBUM『HANA』の収録楽曲を中心に構成されたパフォーマンス