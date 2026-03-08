台湾メディアの中時新聞網によると、SNSのThreads（スレッズ）に5日、日本旅行の際には無理して日本語を話さない方が良いとする台湾人の投稿があり注目された。投稿者は、7日間の日本旅行の感想について共有するとし、もし大阪や東京に行くことがあったら、日本人の態度の良さに期待しすぎない方がいいと主張。日本語を話したところ、その発音について笑われることが何度もあり、「日本語話せないなら、無理して話すなよ」とまで言