元日本代表FWの大久保嘉人氏（43）がスペイン北東部カタルーニャ4部クラブ（スペイン10部相当）のクラブダイレクターとして、世界で通用する日本人ストライカー育成プロジェクトを始めることを8日、自身のSNSで発表した。昨季から関わる「アルビレックス新潟バルセロナ」を「SolNaciente（ソルナシエンテ＝日本語で日の出の意味）」に名称変更して再出発する。FW、攻撃的MF、ウイングなど得点に関わるポジションの18〜23歳