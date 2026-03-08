3月末で閉館する兵庫県伊丹市の市立演劇ホール「アイホール」＝2026年1月関西の小劇場演劇の一大拠点として長年親しまれた兵庫県伊丹市の市立演劇ホール「アイホール」が、3月末で閉館する。老朽化や市民利用の低さが理由で、舞台関係者らの存続運動も実らなかった。文化の灯をどうつなぐか、模索が続く（共同通信＝加藤駿）JR伊丹駅を出ると、ガラス張りの建物が立ち上がる。最大300席、3階まで吹き抜けの開放的なホール。35