【台北共同】台湾の林佳竜外交部長（外相）は8日、中国の王毅外相が「台湾問題は中国の内政だ」と述べたことに反論し、台湾は「主権独立国家だ」と主張した。外交部（外務省）が声明を発表した。林氏は、台湾には民主的な選挙を基盤とした合法的な政府があると説明した。外交部は中国に対して、挑発的な行為をやめて台湾と平等な態度で対話するよう求めた。