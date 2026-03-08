大相撲春場所初日（８日・大阪府立体育会館）――３場所連続優勝と綱取りに挑む大関安青錦は小結若元春の変化に動じず、寄り切って初日を白星で飾った。横綱大の里は引き技で墓穴を掘り、若隆景に押し出され、横綱昇進後初の黒星発進。若隆景は初金星。横綱豊昇龍は腰の重い新小結熱海富士を攻めあぐねたが、最後は寄り切って白星発進した。大関琴桜は義ノ富士を上手投げで退けた。関脇霧島は前に出ながらの上手投げで藤