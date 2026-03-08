8日午後、東京・港区のJR浜松町駅前の建設中の建物で火事がありました。ケガ人はいないということです。警視庁などによりますと午後2時すぎ、東京・港区のJR浜松町駅前にある建設中のビルの5階部分で火事があったということです。当時は作業などはしておらず、出火原因はわかっていないということです。ケガ人や逃げ遅れた人はいませんでした。現場は世界貿易センタービルディングの跡地の再開発が進められている場所付近で、警視