女子プロレス「スターダム」の春の祭典「シンデレラ・トーナメント」２回戦（８日、東京・後楽園ホール）で?妖精?なつぽい（３０）が、梨杏（２１）に敗れまさかの２回戦敗退を喫した。なつぽいは気にかけている後輩の梨杏と向かい合うと、スピーディーな攻防を展開。エルボー合戦では力の差を見せつけると関節技を繰り出し流れを譲らない。それでもくらいついてくる梨杏からオーバー・ザ・トップロープ（ＯＴＲ）を何度も狙