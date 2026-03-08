ソフトバンクの小久保裕紀監督（５４）が８日、ＷＢＣ日本代表「侍ジャパン」で２試合ノーヒットの近藤健介外野手（３２）にエールを送った。近藤は６日の台湾戦、７日の韓国戦にいずれも「２番・右翼」で先発出場。大谷翔平（３１＝ドジャース）と鈴木誠也外野手（３１＝カブス）に挟まれた中で、８打数無安打と快音は生まれなかった。それでも韓国戦の７回、同点の二死一、三塁の緊迫した局面では四球を選び日本の勝利に貢献