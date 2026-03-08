1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCが行われ、延長10回タイブレークの末、台湾が5-4で韓国を下した。試合後はナインも東京ドームのファンも号泣。X上の日本人にも反響が広がった。壮絶な一戦だった。主将の陳傑憲らナインが大粒の涙を流せば、東京ドームを埋めたファンも感動で泣いていた。4-4で延長戦に突入。無死二塁から始まるタイブレーク。10回、