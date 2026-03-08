ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCは2026年3月8日、東京ドームで行われ、台湾代表が韓国代表を延長戦の末、5−4で下し、韓国代表の準々決勝進出に「赤信号」が灯った。「オーストラリアに5−0で勝利しなければ8強進出は叶わない」試合は、台湾が2回にジャン・ユーチェン内野手（30）のソロ本塁打で1点を先制した。4回まで台湾先発のグーリン・ルェヤン投手（25）の前に沈黙した韓国は、5回に1点を返