春コーデに取り入れたい華やかなカラー。カラーシャツならボタンを留めて着ても羽織にしても、腰に巻いてプラスワンアイテムとしても使えてヘビロテできそうです。今回ご紹介するのは、着こなしがパッと明るくなる【LEPSIM（レプシィム）】のシャツ。ゆとりのあるシルエットで、こなれ見えも狙える予感。 春コーデでメイン使いしたい爽やかカラーシャツ 【LEPSIM】「ストライプ刺繍シャツ」