元プロレスラー・総合格闘家でタレントの高田延彦が7日にインスタグラムを更新し、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の観戦を報告。タレントで妻の向井亜紀との2ショットを披露した。【写真】高田延彦、イケオジになった江藤智と2ショット高田が「ホントに素晴らしい風景だ」と投稿したのは、WBCの日本対韓国戦が行われた東京ドームでのオフショット。写真には、グラウンドを背景にした高田と向井の2ショットや、