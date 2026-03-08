サッカー元日本代表の大久保嘉人さんは８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅのチャンネルで、今年９月からスペイン・バルセロナで新たなサッカーチームを設立すると発表した。チーム名は「ＳＯＬＮＡＣＩＥＮＴＥＦＣ．」（ソルナシエンテエフシー）で、ラ・リーガ１０部相当に位置するカタルーニャ州４部からのスタートだという。大久保氏は「だからこそ、面白い挑戦をします」と意気込み、「見に行きたいと思ってもらえる観光