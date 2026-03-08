明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第5節。J3のAC長野パルセイロはアウェーで福島ユナイテッドFCと対戦し2対4で敗れました。パルセイロは前半8分、相手のオウンゴールで先制しますが、この2分後と8分後に相次いで失点し、逆転を許します。前半37分に野嶋のゴールで追い付きますが、折り返した後半に2点を奪われ、2対4で敗れました。