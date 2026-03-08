◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、良＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）皐月賞トライアルが１０頭で争われ、３番人気のバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）がゴール前差し切り、重賞初制覇を飾った。川田将雅騎手は１４年トゥザワールド、１８年ダノンプレミアムに続く当レース３勝目。勝ちタイムは２分０秒２。２番人気のライヒス