◆大相撲春場所初日（８日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、新小結・熱海富士（伊勢ケ浜）に寄り切りで勝ち、白星スタートとした。過去４勝６敗と苦手の相手を退けた。豊昇龍は２０２５年春場所に横綱昇進して以来、１年間優勝がない。先場所も左膝を痛めて臨み、９日目までに金星を３つ配給するなど、１０勝５敗に終わった。しかし、嫌な相手に勝利を果たし、悲願の横綱初賜杯に好発進となった。