俳優の伊礼彼方が、仲野太賀主演のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演することが発表された。伊礼は浅井長政の重臣・遠藤直経を演じる。伊礼の大河ドラマ出演は『八重の桜』（2013年）、『花燃ゆ』（2015年）、『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（2025年）に続く出演となる。【写真】新キャスト7人を紹介！長宗我部元親の姿も…同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長の生涯を主人公に描く戦国ドラマ。伊礼が演じる遠藤直経