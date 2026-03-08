◇ワールドベースボールクラシック1次ラウンド・プールA(7日、ヒラム・ビソーン・スタジアム)パナマは強敵プエルトリコに勝利まであと一歩に迫るも延長戦でサヨナラ負け。9回には巨人でプレーするバルドナード投手が痛恨の押し出し四球で追いつかれました。パナマは5回に2本のタイムリーで2点を先制。6回には本塁打王3度のアレナード選手に犠牲フライを許しますが、1点リードで終盤に突入します。8回は、メンドーサ投手が2アウトか