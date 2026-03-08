◇大相撲春場所初日（2026年3月8日エディオンアリーナ大阪）3場所連続優勝と綱獲りに挑む大関・安青錦（21＝安治川部屋）は小結・若元春（32＝荒汐部屋）を寄り切り、白星スタートを切った。安青錦が1度つっかけ、立ち合いは2度目で成立。若元春の意表を突く左変化にも動じない。突き合う展開から左前みつをつかんで勝負を決めた。横綱昇進後の初優勝を狙う豊昇龍（26＝立浪部屋）は結びで新小結の熱海富士（23＝伊勢ケ浜