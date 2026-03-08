覆面ライターたちが番組出演者の素顔に迫る番組『ライターズ！』（日本テレビ系）。9日の放送（同局系深2：00〜2：20）は、13日金曜（後9：00）放送の『第49回日本アカデミー賞授賞式』で司会を務める羽鳥慎一アナウンサーが登場。放送の見どころや、授賞式での司会進行における臨場感あるエピソード、授賞式に向けた準備などを語った。その内容を記事でもお届けする。【写真】『国宝』が13部門を席巻…受賞者・作品一覧■『国