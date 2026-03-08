「世界3大ロビイスト」の一人として活躍した朴東宣（パク・トンソン）氏と長年にわたりビジネスパートナーとして行動をともにしてきた加藤むつみ氏（株式会社ジョージタウンコンサルティング代表取締役社長）に内外タイムスがインタビュー。バッキンガム宮殿で出会ってから世界を飛び回り、各国のVIPと交流し、歴史の転換点を目の当たりにしてきた。 加藤氏の人生を変えたといっても過言ではない朴東宣氏