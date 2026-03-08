ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」の吉田は８日の豪州戦が天覧試合になることについて、「日本国民として素晴らしい１日になるように、必死でプレーする」と意気込んだ。記者会見で準々決勝進出が決まったことを聞かれて、「今知りました」と笑顔。「みなさんにいいパフォーマンスで勝利を届けられれば」と語った。