「ヴィーナスシリーズ第６回酒処京都新京極スタンド杯」（８日、びわこ）追い風３メートルで、時折強い突風が吹く中、ヴィーナスシリーズの優勝戦が１２Ｒで行われた。進入はＳ展示同様３対３の枠なり。Ｓ展示ではコンマ３０と遅れていた１号艇の山川美由紀（５９）＝香川・５７期・Ａ２＝は、「Ｓ展示でまた鳴いて冷やっとした」と不安を抱えてのレースとなった。しかし、本番ではコンマ０５のトップスタートを決めてそのまま