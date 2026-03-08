バルセロナが、ハンブルガーSVに所属するクロアチア代表DFルカ・ヴシュコヴィッチ（19）の獲得に興味を持っているようだ。ハンジ・フリックが2024年夏に就任してからハイライン戦術を採用しているバルセロナ。重要な役割を担っていたスペイン代表DFイニゴ・マルティネスが昨夏に退団したことから、今夏に新たなセンターバックの補強に乗り出すとみられている。そうしたなか、ドイツ方面の移籍市場に精通するフロリアン・プレッテン