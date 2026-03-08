契約が今季限りとなるマンチェスター・シティMFベルナルド・シウバ。31歳となった今もペップ・グアルディオラ監督に重用されている同選手だが、契約を延長することはないかもしれない。移籍市場に精通するジャーナリストのマッテオ・モレット氏は、シウバにシティとの契約を延長する意思がなく、今夏にフリーエージェントになると報じた。同じく移籍市場の信頼筋であるファブリツィオ・ロマーノ氏も『DAZN Transfer』にて、シウバ