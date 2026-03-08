任期満了に伴う美作市長選挙が告示され、現職と新人の2人が立候補しました。 【写真を見る】美作市長選挙告示現職と新人の2人が立候補そ届け出て第一声今月15日投開票【岡山】 美作市長選挙に立候補したのは、届け出順に、現職で5選を目指す萩原誠司氏（69）と新人で元美作市議会議員の安東章治氏（67）の2人です。 （萩原誠司候補）「強い美作経済を作って、厚い福祉をするんだ。強い経済を作って、厚い福祉をして人口の減