ボートレース平和島の「にっぽん未来プロジェクト競走in平和島」が9日に開幕する。8日の前検日、動きが光っていた一人が渋谷明憲（39＝大阪）だ。前々操者の小野達哉、前操者の高岡竜也で好伸びを誇った44号機を引いた。「グイグイ出てはいかないけど、伸び系の感じでした。数字（2連対率42.9％）もあるし、それなりのエンジンかなと思います。今の状態でもレースに行けそうな雰囲気です」と好感触を得ていた。今期（昨年11