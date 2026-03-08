◇高校野球練習試合大阪桐蔭―関西学院（2026年3月8日関学大G）今春選抜に出場する大阪桐蔭が8日、関西学院（兵庫）との練習試合2試合に臨み、2試合ともに勝利した。1試合目は14安打7得点、2試合目は10安打8得点と打線が活発。西谷浩一監督は「今、レギュラー争いをしている真っ最中。勝つために、みんなが全力でやってくれている」とアピール合戦に手応えを示した。同校OBで西武・中村剛也の長男である勇斗（2年）は