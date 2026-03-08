◆オープン戦楽天０―０ＤｅＮＡ（８日・静岡）昨季限りで巨人を戦力外となり、ＤｅＮＡの育成選手として再出発した馬場皐輔投手が、９回に登板して打者３人を無安打。３者三振の快投を演じた前日の同カードに続き、初の連投も完璧にこなし、支配下登録へまた一歩前進した。中継ぎに欠かせない連投能力を発揮した背番号１１５は「シーズンに入ったら連投はあるので、しっかり自分投げることができてよかった。対打者の感覚が