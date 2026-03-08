ボートレース尼崎の男女混合4日間シリーズ「春到来！BOATBoyカップ2026」が8日に開幕した。2020年2月29日〜3月6日以来の尼崎参戦となる東潤樹（37＝広島）が引き当てた「48」は前回（2月25〜28日）の渋谷明憲が出足に手応えを得ていた好調機。初日9Rはエース機の庄司孝輔に逆転を許しての2着だった。「ペラは叩き変えました。悪くないですよ。本番はピット離れも良かったし、ターン回りもしっかりしていて、乗りやすいで