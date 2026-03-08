◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が１次ラウンド（Ｒ）１位通過がかかるオーストラリア戦に向けて試合前会見に臨み、６大会連続の８強進出については、井端監督は「まだまだ先なのでしっかりオーストラリア、チェコ戦としっかりした野球をしていい形で向こうに行きたい」と足元を見つめた。チームは初陣となった６日の台湾戦で１３―０の７回コールド勝