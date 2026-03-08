ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一、三浦璃来のりくりゅうペアが８日、揃ってインスタグラムに新規投稿。王様のブランチに出演した際、プレゼントされたゲーム「桃太郎電鉄」の帽子をかぶった２ショットをアップ。三浦が爆笑のやり取りも明かした。大会期間中は選手村で一緒に「桃鉄」をプレーし、リラックスしていたというりくりゅうペア。王様のブランチに出演した