■大相撲春場所・初日（8日、エディオンアリーナ大阪）今場所綱取りに挑戦する大関・安青錦（21、安治川）は、小結・若元春（32、荒汐）を寄り切りで下し、初日白星スタートを切った。立ち合い、若元春の変化からのはたき込みにも崩れず冷静に対処すると、一度後退するが、左前まわしを取り一気に前に出て土俵の外に寄り切った。安青錦は新関脇の九州場所（25年11月）で初優勝を飾ると、新大関の初場所（26年1月）で連覇を達成。今