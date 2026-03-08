元お笑いコンビ「尼神インター」の誠子（36）が8日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリーブワンピース姿の最新ショットに反響が集まった。誠子はコラボアクセサリーを作ったことを報告し、近影をアップ。ほっそりとした二の腕があわらになったワンピース姿に「似合っててかわいい！」「スタイルバッチグー」「笑顔がサイコー」などのコメントが寄せられていた。誠子は24年3月末にコンビを解散するとともに、所属した