高須クリニックの高須克弥氏が8日、自身のXを更新。ダウンタウン・松本人志が出演する同院のCM第2弾が、同日放送の日本テレビ系バラエティー『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』で放送されることを“予告”した。【動画】インパクト大！松本人志「高須クリニック」CM出演高須氏は「今夜のガキの使いの高須クリニック提供CMの進化をお楽しみください」と呼びかけた。松本は、1日放送の同クリニックのCM出演をもって、