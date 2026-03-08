◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーオーストラリア（2026年3月8日東京D）日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦前に行われた公式会見に出席。先発マウンドを託した菅野智之投手（36＝ロッキーズ）のメンバー入りを決めた時期を明かした。菅野に対して「彼らしい両コーナーに投げ分けて、いろんなボールを駆使して打者を打ち取