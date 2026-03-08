3月8日、中山競馬場で行われた10R・総武ステークス（4歳上オープン・ダ1800m）は、田辺裕信騎乗の6番人気、ブレイクフォース（牡7・美浦・中舘英二）が勝利した。クビ差の2着にアクションプラン（牡6・美浦・池上昌和）、3着にミッキーヌチバナ（牡8・栗東・高橋亮）が入った。勝ちタイムは1:52.7（稍重）。1番人気で坂井瑠星騎乗、レヴォントゥレット（牡5・栗東・矢作芳人）は5着、2番人気で横山武史騎乗、イムホテプ（牡4・