3月8日、中山競馬場で行われた9R・湾岸ステークス（4歳上3勝クラス・芝2500m）は、横山典弘騎乗の1番人気、マイユニバース（牡4・栗東・武幸四郎）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に2番人気のトリプルコーク（牡4・美浦・黒岩陽一）、3着にバレンタインガール（牝5・美浦・古賀慎明）が入った。勝ちタイムは2:32.1（良）。【中山8R】12番人気ラオラシオンが波乱を演出…3連単は143万円超武豊騎手以来、史上2人目の大記録JRA通算300