3月8日、中山競馬場で行われた8R・4歳上2勝クラス（ダ1800m）は、横山琉人騎乗の12番人気、ラオラシオン（せん5・美浦・斎藤誠）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に2番人気のミダース（牡5・美浦・栗田徹）、3着にリラゲイル（牡4・美浦・矢野英一）が入った。勝ちタイムは1:53.7（稍重）。1番人気で横山和生騎乗、リザードアイランド（牡4・美浦・田村康仁）は、12着敗退。【中山7R】坂井瑠ディールメーカーが人気に応える…白毛