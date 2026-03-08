3月8日、中山競馬場で行われた7R・3歳1勝クラス（芝1600m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、ディールメーカー（牡3・美浦・大和田成）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にサーディンラン（牡3・栗東・武英智）、3着に2番人気のランズダウンロード（牡3・美浦・木村哲也）が入った。勝ちタイムは1:33.5（良）。【中山5R】ラベルセーヌが初出走、初勝利！既走馬相手に5馬身差圧勝白毛のアイドルホース、マルガは伸び切れず3歳1勝クラス・マ