3月8日、中山競馬場で行われた5R・3歳未勝利（芝1800m）は、荻野極騎乗の8番人気、ラベルセーヌ（牝3・美浦・鹿戸雄一）が快勝した。5馬身差の2着にトーセンブリラーレ（牡3・美浦・小笠倫弘）、3着にランウェイミューズ（牝3・美浦・竹内正洋）が入った。勝ちタイムは1:47.0（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、ハニージョー（牡3・美浦・矢嶋大樹）は9着、2番人気で池添謙一騎乗、ショウナンサイオウ（牡3・美浦・奥村武）は5