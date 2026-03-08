3月8日、阪神競馬場で行われた9R・アルメリア賞（3歳1勝クラス・芝1800m）は、武豊騎乗の2番人気、カフジエメンタール（牡3・栗東・矢作芳人）が快勝した。3.1/2馬身差の2着にダノンセフィーロ（牡3・栗東・福永祐一）、3着にカレントゥルーシー（牡3・栗東・鈴木孝志）が入った。勝ちタイムは1:45.2（良）。1番人気で松山弘平騎乗、テーオーアルアイン（牡3・栗東・奥村豊）は、5着敗退。【阪神7R】武豊アスクコモンタレヴが